Dalla Spagna: Keylor Navas più vicino alla permanenza al Real

Nonostante sia uno dei nomi presenti nella lista delle cessioni in programma, Keylor Navas è più vicino alla permanenza al Real Madrid. Secondo AS, infatti, il portiere costaricano e i blancos impongono delle condizioni che non favoriscono un suo addio. Navas, infatti, chiede di liberarsi a zero con il club che dovrebbe pagargli i due anni di contratto rimasti (l’ingaggio è di 7 milioni di euro). Condizioni che la società spagnola non è intenzionata ad accettare, e anzi chiede 20 milioni di euro a qualsiasi squadra a lui interessata. Lo stipendio, inoltre, non è accessibile a molti club.

Foto Marca