Dalla Spagna: Keylor Navas è l’obiettivo numero uno del PSG per il dopo Buffon

Keylor Navas è l’obiettivo numero uno del Paris Saint-Germain per sopperire alla partenza di Gianluigi Buffon, annunciato oggi dal club parigino. Come rivelato da Marca, i contatti tra le due parti sono già ben avviati e l’accordo tra il giocatore e la squadra francese sembra vicino. Il costaricano arriverebbe al PSG per giocarsi il posto da titolare con Areola.

Foto: Marca