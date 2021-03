Dalla Spagna: Juve su Jesus Vazquez, terzino sinistro del Valencia

Come riporta Cadena Ser, la Juventus ha messo gli occhi da tempo sul giovane Jesus Vazquez e nelle ultime settimane si è mossa per prendere il giocatore del Valencia. E’ un terzino sinistro classe 2003 che non ha ancora debuttato in prima squadra ma di cui si parla benissimo: i bianconeri lo scoprirono nella sfida di Youth League del 2018-19.

Vazquez ha un contratto fino al 2022, ma con l’eventuale addio di Gayà, capitano e padrone della fascia sinistra del Valencia, potrebbero cambiare le cose e sarebbe titolare nel club della sua vita.