Dalla Spagna: Jordi Alba verso l’addio al Barcellona, c’è anche la Juve

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo per la corsia mancina e avrebbe gli occhi su Jordi Alba, terzino sinistro in uscita dal Barcellona. Stando quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i bianconeri avrebbero già chiesto informazioni sul calciatore al club blaugrana. La strategia del club allenato da Massimiliano Allegri sarebbe quella di prendere il laterale classe ’89 una volta che si libererà dal contratto con i catalani ma, a sua volta, lo stesso club blaugrana non intende perderlo a parametro zero, forte di un vincolo contrattuale la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2024. Il calciatore non rientra più nei piani di Xavi ed ha collezionato appena 4 presenze tra Champions League e LaLiga, per un totale di 216′ minuti. Dati che confermano che Jordi Alba non è più una colonna del Barcellona e potrebbe lasciare il club catalano nelle prossime finestre di mercato. Ricordiamo, inoltre, che il laterale spagnolo era stato proposto anche all’Inter nel corso dell’ultima sessione di mercato terminata l’1 settembre scorso.

Foto: Jordi Alba Instagram