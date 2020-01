Dalla Spagna: Jony può lasciare la Lazio, c’è l’Espanyol. Il Malaga pensa a Pepito Rossi

Potrebbero separarsi già a gennaio le strade di Jony e della Lazio. Secondo ‘Malaga Hoy’, l’esterno non ha convinto i biancocelesti e potrebbe tornare in Spagna: sulle sue tracce c’è l’Espanyol che lo ha chiesto in prestito. Intanto, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il Malaga starebbe pensando di tesserare Pepito Rossi, che nelle scorse settimane aveva dato priorità a una proposta del Villarreal, con il quale si è allenato.

Foto: Twitter ufficiale Villarreal