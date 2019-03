Dalla Spagna insistono: Atletico, emissari a Lisbona per Grimaldo. Sulla lista…

L’Atletico Madrid, sempre a caccia di un nuovo terzino sinistro, insiste per Alejandro Grimaldo. Il laterale classe ’95 di proprietà del Benfica, vincolato da un contratto in scadenza nel giugno 2021, è il nome in cima alla lista del club spagnolo che nei giorni scorsi ha inviato alcuni emissari a Lisbona per visionare il giocatore e avviare i primi contatti, secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo. Sul taccuino dei Colchoneros, però, ci sono anche i nomi di Alex Telles del Porto e Nicolas Tagliafico dell’Ajax. Ma la priorità dell’Atletico, almeno per il momento, si chiama Grimaldo.

Foto: Twitter ufficiale Uefa