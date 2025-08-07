Dalla Spagna: Inigo Martinez saluta il Barcellona. C’è l’Al-Nassr
07/08/2025 | 22:25:30
Il difensore centrale del Barcellona Inigo Martinez sta finalizzando la sua partenza, lo attende l’Al-Nassr, come confermato da Mundo Deportivo, trattativa ormai agli sgoccioli. Il Barcellona non riceverà alcun indennizzo per il trasferimento del difensore, ma libererà circa 14 milioni di ingaggi, con Mundo Deportivo che sottolinea come ilm 60% dell’importo potrà essere utilizzato per pareggiare la situazione relativa al Fair Play Finanziario. A quel punto i catalani si metteranno in cerca di un nuovo difensore con il quale rinforzare la retroguardia a disposizione di Ten Hag.
Foto: Instagram Inigo Martinez