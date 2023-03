Dalla Spagna: Inigo Martinez ha scelto il Barcellona

Il difensore Inigo Martinez, in scadenza di contratto con l’Athletic Bilbao, è nel mirino del Barcellona. Il classe ’91, come riferisce Mundo Deportivo in Spagna, ha sciolto le riserve e messo i blaugrana al primo posto tra le varie proposte ricevute. La fonte, infatti, riferisce che ci aveva provato anche l’Atletico Madrid ma la priorità di Inigo Martinez è il Barcellona. Il club catalano è pronto a tesserarlo a costo zero, al trentunenne sarà proposto un contratto triennale.

Foto: Instagram ufficiale Inigo Martinez