Secondo quanto riportato in Spagna, in particolare da Cadena Ser, Ousmane Dembélé a margine di un incontro con la dirigenza del Barcellona avrebbe aperto alla possibilità di una cessione immediata in questa sessione di mercato. Si attendono offerte per il francese che potrebbe essere sostituito da Adama Traorè.

FOTO: Twitter Barcellona