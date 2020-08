Dalla Spagna: incontro Barça-Koeman tutto ok, Van de Beek come richiesta

Dopo l’esonero di Quique Setièn il Barcellona ha bisogno di un nuovo allenatore. Come riporta il Mundo Deportivo, in queste ore l’entourage blaugrana è in Olanda per trattare direttamente con Ronald Koeman. Il commissario tecnico degli Orange dovrà prima terminare il contratto con la nazionale olandese che, secondo una clausola inserita ad inizio firma, potrà liberarsi per accettare l’offerta di un club importante. Sempre secondo il portale spagnolo, in queste ore Oscar Grau, direttore generale del Barcellona sta chiudendo ad Amsterdam l’accordo con l’ormai ex CT olandese. La sensazione è che si viaggia verso un biennale ma soprattutto c’è la prima richiesta del futuro trainer sul mercato: Van de Beek potrebbe essere il primo acquisto di Ronald Koeman per il Barcellona.

Foto: ESPN