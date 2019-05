Dalla Spagna: incontro a Barcellona tra Guardiola e Valverde. Il motivo

Ernesto Valverde e Pep Guardiola insieme a Barcellona. E’ questa l’indiscrezione lanciata nelle scorse ore dai colleghi catalani di Sport, secondo cui l’allenatore del Manchester City nella giornata di lunedì avrebbe pranzato in compagnia dell’attuale tecnico del Barcellona. Il motivo? I due si conoscono da tempo, sono legati da una grande amicizia e hanno programmato l’incontro da diverso tempo, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte. Il fatto che sia coinciso con un momento complicato per Valverde (per ora confermato sulla panchina del Barcellona) sarebbe dunque una pura casualità.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City