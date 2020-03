Dalla Spagna: in estate, l’obiettivo del Real Madrid è Haaland

Secondo il quotidiano spagnolo MARCA, l’obiettivo principale del Real Madrid per la prossima estate e Erling Haaland, stellina norvegese del Borussia Dortmund. Il 19enne, gestito da Mino Raiola, viene valutato dal club tedesco circa 75 milioni di Euro. L’acquisto di un attaccante sarà strettamente necessario alla Casa Blanca, poiché Luka Jovic è destinato a lasciare il club in prestito, mentre Mariano Diaz verrà ceduto a titolo definitivo dopo non aver convinto assolutamente Zidane e la dirigenza. Dovrebbe restare, invece, Karim Benzema che, tuttavia, non sarà più titolare. L’unica alternativa ad Haaland è Kylian Mbappé che, difficilmente, lascerà il PSG questa estate vista la probabile partenza di Neymar. Proprio il brasiliano, negli scorsi mesi, è stato accostato al Real ma, secondo il quotidiano spagnolo, “continua a piacere alle Merengues, ma il suo comportamento non è quello che pensano si adatterebbe allo spogliatoio del Real Madrid.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Borussia Dortmund