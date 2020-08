Dalla Spagna: il Villareal sogna il doppio colpo Parejo e Coquelin

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Superdeporte, il Villareal sogna il doppio colpo dal Valencia: gli oggetti del desiderio porterebbero la firma di Dani Parejo e Francis Coquelin. L parti in causa- si legge sul quotidiano- dovranno capire come muoversi per poter trovare un accordo in grado di soddisfare entrambi i club. L’inserimento di un’eventuale contropartita tecnica potrebbe accelerare i tempi dell’operazione.