Dalla Spagna: il Valencia piomba su Rafinha, il Barça fissa il prezzo

Rafinha resta sempre in uscita dal Barcellona. Nelle scorse settimane per il fantasista classe ’93 si era fatto avanti l’Eintracht Francoforte, ma nelle ultime ore un altro club sarebbe piombato con decisione sul brasiliano: si tratta del Valencia che, stando alle indiscrezioni della stampa catalana, avrebbe chiesto informazioni ai blaugrana. E il Barça ha fissato il prezzo per lasciar partire Rafinha: 15 milioni di euro, cifra che per il momento il Valencia non ha intenzione di spendere. Situazione comunque da monitorare.

Foto: Twitter personale Rafinha