Dalla Spagna: il Valencia mette sul mercato il capitano Parejo

Dalla Spagna arriva la notizia di una cessione imminente di Parejo da parte del Valencia. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, il club ha messo il suo capitano sul mercato e lui chiede condizioni precise. Il centrocampista 31enne guadagna 3 milioni a stagione e accetterà soltanto un’offerta uguale o superiore a tale cifra. Parejo ha una clausola da 50 milioni di euro, ma vista la necessità di vendere del Valencia, potrebbero bastare 10 milioni per strappare il sì del club spagnolo.

FOTO: Metro