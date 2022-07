Dalla Spagna: il Tottenham vuole anche Pau Torres

Il Tottenham è scatenato sul mercato, la squadra di Antonio Conte vuole provare a interrompere l’egemonia City- Liverpool e per farlo il DS Paratici ha deciso di regalare a Conte una squadra davvero competitiva. Dalla Spagna arrivano voci su un possibile interesse da parte del club londinese per Pau Torres del Villareal. Dopo Lenglet che sembrerebbe a un passo, ora è il turno dello spagnolo e secondo quanto riportato da AS, l’imminente arrivo del francese non escluderebbe l’arrivo di Torres.

Foto: Twitter Juventus