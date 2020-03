Dalla Spagna: il Tottenham si muove per Militao. E il Real Madrid fissa il prezzo

Il Tottenham si muove sul mercato in vista dell’estate. Uno degli obiettivi di José Mourinho – secondo la stampa spagnola, in particolare El Desmarque – sarebbe Eder Militao, difensore classe 1998 in forza al Real Madrid. Un’operazione che si preannuncia complicata viste le richieste di Florentino Perez che per lasciar partire il centrale brasiliano chiede una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Foto: sito ufficiale Real Madrid