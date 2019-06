Dalla Spagna: il Tottenham offre Eriksen al Real Madrid

In casa Tottenham tiene banco la vicenda legata a Christian Eriksen. Il centrocampista danese non ha intenzione di rinnovare il contratto che scadrà il prossimo anno. Per questo, la società londinese, secondo Marca, avrebbe offerto il suo gioiello al Real Madrid. Qualche giorno fa, il presidente degli Spurs Daniel Levy avrebbe contattato il direttore generale del Real Madrid Angel Sanchez. Il timore è quello di perdere uno dei migliori giocatori della squadra a parametro zero tra un anno, e per scongiurare questa ipotesi il Tottenham si è rivolto al club più interessato ad Eriksen. Con l’obiettivo di ricavare almeno 70 milioni di euro dalla cessione del calciatore che, però, è ad un anno dalla scadenza del contratto, e su questo il Real Madrid potrebbe fare leva. I blancos terranno aperta la pista Eriksen in caso non dovessero arrivare né Pogba né van de Beek.

Foto Twitter Tottenham