Dalla Spagna: il Tottenham lavora per riscattare Lo Celso dal Betis. Le cifre

Il Tottenham vuole tenersi stretto Giovanni Lo Celso. Il club inglese, secondo quanto si legge tra le colonne del Mundo Deportivo, sarebbe già al lavoro per riscattare il cartellino del fantasista argentino, arrivato dal Betis in estate. Se gli Spurs dovessero esercitare l’opzione di acquisto durante il mercato di gennaio, dovrebbero sborsare 32 milioni di euro. In estate, invece, la cifra salirebbe a 40. Ecco perché il Tottenham e Mourinho spingono per chiudere subito l’operazione.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham