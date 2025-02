Dalla Spagna: il sogno della Roma è Ancelotti

La Roma ha vissuto una stagione a dir poco complicata. I tanti e continui cambi di allenatore, da De Rossi a Ranieri passando per Juric, non hanno permesso ai giallorossi di dare continuità a un progetto che era costruito intorno alla figura e alle idee di DDR. I risultati, infatti, sono sotto gli occhi di tutti. Proprio per questo motivo, la dirigenza del club capitolino starebbe già iniziando a lavorare sul prossimo allenatore da prendere. Secondo quanto riportato da AS, il sogno sarebbe Ancelotti. I Friedkin starebbero cercando personalmente di convincerlo, nonostante non sia una trattiva così semplice da portare a termine. Carlo vorrebbe prolungare il più possibile la propria permanenza al Real Madrid e, dunque, molto dipenderà anche dalla volontà di Florentino Pérez. Questo, però, poco importa alla Roma che vorrebbe riportare Carletto tra le mura dello Stadio Olimpico.

FOTO: Twitter Ancelotti