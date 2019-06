Dalla Spagna: il Siviglia piomba su Nacho del Real Madrid. Per Monchi…

Nacho Fernandez resta sempre in uscita dal Real Madrid. Il duttile difensore spagnolo nelle scorse settimane è stato accostato all’Inter, ma nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti una nuova pretendente: si tratta del Siviglia che, secondo AS, sarebbe uscito allo scoperto per il classe ’90. Nacho piace molto a Lopetegui, che lo ha allenato a Madrid, ma è un profilo gradito anche a Monchi che lo ritiene il rinforzo giusto per il pacchetto arretrato. E l’ex direttore sportivo della Roma è pronto a bussare alla porta delle Merengues…

Foto: Mundo Deportivo