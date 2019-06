Dalla Spagna: il Siviglia piomba su Dani Alves. Ora…

Dani Alves nei giorni scorsi ha annunciato l’addio al Psg. Il laterale lascia il club di Al-Khelaifi a parametro zero dopo un’esperienza biennale. L’ex Juve si era proposto al Barcellona (ma la trattativa non ha avuto sviluppi), mentre nelle ultimissime ore dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro: secondo quanto riportato da El Desmarque, il Siviglia sarebbe piombato su Dani Alves, squadra con cui ha esordito in Europa. Per ora l’esterno verdeoro non scarta l’ipotesi di tornare nel club andaluso, ma preferisce aspettare una chiamata dalla Premier League, campionato che lo stuzzica non poco. Le pretendenti non mancano: nei mesi scorsi ci avevano pensato anche United e City.

Foto: AS