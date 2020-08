Dalla Spagna: il Siviglia in vantaggio sul Milan per Óscar Rodríguez

Il Milan aveva messo in agenda il nome di Óscar Rodríguez per rinforzare il centrocampo. Secondo il quotidiano spagnolo ABC, nelle ultime ore il Siviglia fresco vincitore dell’Europa League ha affondato il colpo sulla trattativa per portare il centrocampista del Real Madrid in rojioblancos. Il Siviglia pagherà 13,5 milioni per il 75% del trasferimento, poiché i blancos non vogliono separarsi definitivamente dal giocatore, un pò come messo in atto con la trattativa Reguilón. Il 22enne calciatore ha già dato il placet per giocare a Nervión e le società hanno raggiunto un accordo per il passaggio del calciatore, che firmerà per cinque stagioni.

Foto: Marca