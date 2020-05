Dalla Spagna: il Siviglia di Monchi si muove per Bakayoko. E il Chelsea…

Tiemoue Bakayoko si appresta a far ritorno al Chelsea. Il centrocampista francese, infatti, non verrà riscattato dal Monaco, ma l’ex Milan a Londra sarà solo di passaggio in quanto non rientra nei piani di Lampard. Bakayoko piace a tante squadre (sulle sue tracce c’è anche il Psg), ma negli ultimissimi giorni – secondo i colleghi di Estadio Deportivo – si sarebbe mosso il Siviglia di Monchi, a caccia di rinforzi per la mediana.

Foto: Twitter ufficiale Milan