Dalla Spagna: Il ritorno di Luis Enrique crea polemiche

Il ritorno di Luis Enrique sulla panchina della Spagna ha alzato un polverone mediatico. Marca ha aperto la propria edizione riportando il pensiero del presidente federale Luis Rubiales che ha spiegato così il ritorno dell’ex allentore della Roma: “Non è la stessa cosa essere allenati da Luis Enrique o da Robert”. Il Mundo Deportivo spiega come fra Lucho e Roberto Moreno sia scoppiata una vera tensione. Spot ha rincarato la dose sottolineando come Luis Enrique avrebbe preteso che il suo ex vice fosse allontanato.

Foto: Profilo Twitter nazionale spagnola