Dalla Spagna: il Real spinge per Pogba, ma lo United vuole blindarlo

Il Real Madrid continua il pressing per Paul Pogba. Il centrocampista francese, che interessa anche alla Juventus, ha già ribadito di voler andare via ed è inseguito dai bianconeri e dai blancos. Secondo Marca, però, nonostante Zidane abbia espressamente chiesto il classe ’93 a Florentino Perez, il Manchester United non vuole cederlo. I Red Devils stanno anzi cercando di convincere il campione del mondo a rinnovare a cifre molto più alte rispetto a quelle attualmente percepite. Il club non vuole in alcun modo perderlo, ma Pogba non ha intenzione di rimanere in Inghilterra. Ed è su questo che il Real Madrid punterà per assicurarselo.

Foto Marca