Dalla Spagna: il Real Madrid torna a pensare a Theo Hernandez

03/05/2025 | 11:17:00

Si riaccendono i riflettori del Real Madrid su Theo Hernandez. Il calciatore del Milan, che non ha prolungato il suo contratto con i rossoneri, secondo AS sarebbe finito nel mirino dei Blancos, che lo vendettero a Milano nel 2019. E adesso il Real pensa a una proposta dalle cifre contenute. Il valore del giocatore si è decisamente abbassato dopo una stagione in chiaroscuro e da Madrid starebbero pensando alla proposta ideale per provare a convincere Theo Hernandez a vestire nuovamente la camiseta blanca. Attualmente Theo percepisce 4,5 milioni a stagione e avrebbe chiesto un aumento per arrivare a circa 6,5, con l’accordo attuale che prevede una scadenza nel 2026.

FOTO: Instagram Milan