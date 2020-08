Dalla Spagna: il Real Madrid sonda il terreno per Aouar

L’uscita dalla Champions League del Lione ha messo in vetrina alcuni talenti della squadra francese. Tra questi spunta il nome di Houssem Aouar, calciatore francese di origini algerine, centrocampista dell’Olympique Lione e della nazionale Under21 francese. Come riporta AS, il Real Madrid è sulle tracce ma più precisamente Zinedine Zidane avrebbe chiesto informazioni per aprire un’eventuale trattativa col club transalpino. Aouar rappresenta in pieno l’ego di Zidane ai tempi del calcio giocato.

Foto: Twitter Lione