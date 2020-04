Dalla Spagna: il Real Madrid insiste per Camavinga, c’è già il placet di Zidane

Il Real Madrid fa sul serio per Eduardo Camavinga, Il talento classe 2002 di proprietà del Rennes, sulle cui tracce ci sono anche altri top club come il Dortmund, è finito da tempo nel mirino delle Merengues. E proprio negli ultimi giorni – dopo i rumors delle scorse settimane – secondo i colleghi di AS, la squadra di Florentino Perez ha accelerato con la volontà di sbaragliare la concorrenza, anche perché nel frattempo è arrivato il placet di Zidane, che ha dato il suo via libera all’operazione.

Foto: Bleacher Report