Dalla Spagna: il Real Madrid fissa il prezzo per Odegaard e Mendy

Nonostante le partenze di Sergio Ramos e Raphael Varane, il mercato in uscita del Real Madrid è ancora bloccato. Sono tanti, infatti, gli esuberi ancora da piazzare per sfoltire la rosa. L’obiettivo, inoltre, è anche quello di accumulare un tesoretto per poter poi puntare dritto su Kylian Mbappé. Due tra i giocatori che potrebbero essere ceduti sono Martin Odegaard e Ferland Mendy. Secondo il quotidiano spagnolo Diario Abc, le merengues potrebbero accontentarsi di 50 milioni di euro in totale.

Foto: Instagram Mendy