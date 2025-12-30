Dalla Spagna: il Real Madrid chiude le porte, Mastantuono rimane

30/12/2025 | 23:43:34

Il nome di Franco Mastantuono è tornato a essere protagonista nel mercato europeo. Ma il Real Madrid ha chiuso subito alla possibilità di cedere il talento, ancor prima di ascoltare un’offerta. Il futuro di Mastantuono è legato ai giganti spagnoli, i vertici della società lo considerano un tassello importante della squadra sia per il presente che per il futuro a lungo termine. Lo riporta Marca, che sottolinea le intenzioni dei Blancos di voler puntare su Mastantuono già nella seconda parte di stagione.

foto x real