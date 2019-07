Dalla Spagna: il Real Madrid cede Reguilon in prestito secco al Siviglia

Il Real Madrid si prepara a realizzare un altro colpo in uscita: Sergio Reguilon, infatti, sarà ceduto in prestito al Siviglia. A rivelarlo è AS, che aggiunge come il terzino sinistro sarà girato alla squadra andalusa che però non avrà l’opzione per il riscatto. Lo stesso giocatore considera questo prestito un’opportunità per crescere e tornare poi al Real con maggiore esperienza. Il primo anno di Reguilon è stato positivo: 22 partite, quasi 1800 minuti e 3 assist. Per questo, il Real non ha intenzione di perderlo definitivamente. Secondo AS, l’ufficialità del prestito arriverà entro la giornata di giovedì.

Foto Twitter Real Madrid