Martin Odegaard, talento norvegese di ritorno dalla Real Sociedad dopo il prestito, è pronto a giocarsi le sue carte con la maglia del Real Madrid con Zidane che ha comunicato alla società di voler puntare sul ragazzo. Come raccolto da Marca dunque i madrileni sono al lavoro per blindare il centrocampista che non uscirà più in prestito.

Foto: profilo twitter Real Sociedad