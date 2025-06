Dalla Spagna: il Real avrà Mastantuono a disposizione già al Mondiale per club

07/06/2025 | 12:30:39

Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, è pronto a compiere il grande salto verso l’Europa ed il suo trasferimento al Real Madrid verrà ufficializzato la prossima settimana. Come riporta Marca, non è da escludere che il centrocampista argentino possa unirsi ai Blancos già in occasione del prossimo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA negli Stati Uniti. Il quotidiano iberico sottolinea come il Real Madrid abbia rivisto il proprio piano iniziale, spinto anche dall’urgenza di rinforzare il centrocampo. Per questo motivo ha avviato una serie di richieste alla FIFA per consentire al giocatore, ancora minorenne, di trasferirsi ufficialmente in Europa. Nonostante Mastantuono compia 18 anni solo ad agosto, il club spagnolo ha trovato una soluzione sfruttando precedenti simili, riguardanti calciatori argentini con doppia cittadinanza che hanno potuto trasferirsi in giovane età.

Foto: X River Plate