Dalla Spagna: il PSG chiede l’inserimento di Dembélé nell’operazione Neymar

Il primo contatto ha avuto esito negativo: il Paris Saint-Germain cercherà in ogni modo di non vendere Neymar al Barcellona. Ma se il brasiliano dovesse prendere una posizione netta, allora il club francese prenderà in considerazione l’idea di perderlo. I catalani sono pronti ad inserire Philippe Coutinho nella trattativa, e l’ex Inter e Liverpool è apprezzatissimo a Parigi. Ma la società transalpina, secondo Sport, avrebbe chiesto un altro giocatore: Ousmane Dembélé. L’ex Borussia Dortmund, al momento, è considerato incedibile dai blaugrana, ma la possibilità di inserirlo nell’operazione potrebbe cambiare le carte in tavola. Con l’inserimento di uno dei due giocatori, la trattativa potrebbe decollare.

Foto Twitter Barcellona