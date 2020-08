Dalla Spagna: il Milan segue tre giocatori del Real Madrid

Il Real Madrid e il Milan potrebbero avvantaggiarsi a vicenda in ottica mercato. Come riporta eldesmarque.com, i Blancos hanno necessità di cedere per arrivare ad un buon bilancio e avrebbero trovato nei rossoneri un alleato prezioso. I nomi in agenda di Maldini sono quelli di Óscar Rodríguez (per il quale sarebbero disposti a offrire 20 milioni), Luka Jovic e Brahim Dìaz. Sugli ultimi due la situazione è più complessa perchè il Real Madrid non vorrebbe cederli “a buon mercato” visto l’esborso finanziario per acquistarli.

Foto: Casa Milan