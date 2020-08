Dalla Spagna: il Manchester United su quattro giocatori del Barça

Con la rivoluzione in atto in casa Barça, in tanti sondano i profili giusti da poter prelevare dai catalani, magari con qualche sconto sull’eventuale trattativa. Secondo il Mundo Deportivo, il Manchester United, fresco di eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia, sta valutando i profili di Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé e Samuel Umtiti. Soprattutto questi ultimi due hanno già ricevuto contatti interessanti tramite i loro agenti. Vidal e Rakitic, invece, sembrano molto lontani.

Foto: Twitter Man Utd