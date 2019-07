Secondo AS il Manchester City di Pep Guardiola, starebbe pensando al talento della Real Sociedad Oyarzabal. Il club inglese potrebbe acquistare lui per il dopo Sane. L’entourage del giocatore è stato già contattato dai citizens, che per assicurarsi il talento spagnolo dovrebbero pagare la clausola di 75 milioni di euro.

Foto: Twitter Real Sociedad