Dalla Spagna: il Liverpool pensa a Xabi Alonso per il dopo Slot

09/03/2026 | 20:55:48

Xabi Alonso, dopo l’esonero dal Real Madrid, sarebbe pronto a tornare in pista già a partire da luglio. Secondo quanto riportato da OK Diario, quotidiano sportivo spagnolo, il tecnico basco avrebbe già un accordo su base triennale col Liverpool, altra sua ex squadra da calciatore. I reds non dovrebbero confermare Arne Slot, nonostante l’olandese abbia condotto la squadra alla vittoria della Premier League la passata stagione, Ma quest’anno il Liverpool arranca, nonostante un mercato monumentale, e salvo clamorosi colpi di scena, soprattutto in Champions, Slot dovrebbe essere esonerato.

Al suo posto sarebbe pronto Xabi Alonso.

Foto: sito Real Madrid