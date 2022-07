Dalla Spagna: il Leeds si tutela, clausola per Raphinha in caso di pagamento in ritardo

Raphinha al Barcellona è ormai ufficiale. L’ex centrocampista del Leeds ha firmato con i blaugrana un contratto per i prossimi cinque anni. Xavi avrà cosi a disposizione il talento brasiliano. Arrivato per una cifra superiore a 60 milioni, oggi AS, quotidiano spagnolo svela una particolare clausola inserita all’interno del contratto. In caso di ritardo nei pagamenti, il Barcellona dovrà versare una “tassa” per il ritardo da 12 milioni di euro al club inglese. Vista la particolare situazione dei catalani, il club inglese si è voluto cosi tutelare.

Foto: Twitter Barcellona