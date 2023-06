Dalla Spagna: il Getafe rinnoverà l’infortunato Enes Ünal

Marca comunica che il Getafe sembra aver preso una decisione sull’infortunato Enes Ünal. Il turco si è strappato il legamento crociato e salterà gran parte della prossima stagione. La punta 26nne ha segnato 30 gol nelle ultime due stagioni (rispettivamente 16 e 14) e si è infortunato proprio nel match decisivo per la salvezza del Getafe. Dovrebbe stare fuori per circa otto mesi e le scadenze parlano di una disponibilità a febbraio/marzo, per la seconda parte del campionato, anche se è ancora presto per parlare di scadenze reali: “Ha ancora il ginocchio gonfio”, ha confessato il presidente della società, Ángel Torres Sánchez. Enes Ünal tornerà in Turchia per recuperare il prima possibile. Il turco aveva due offerte ed era una delle possibili cessioni che il Getafe aveva progettato di effettuare quest’estate. Il Benfica secondo Marca aveva offerto per il giocatore circa 22 milioni di euro, mentre l’altra offerta è arrivata dall’Inghilterra, anche se meno allettante per le altre parti. Sostiene Torres “Aveva un accordo con due club. Il Benfica è quello che aveva puntato di più su di lui. Lo ha illuso “. Tuttavia un nuovo contratto per lui è ugualmente in arrivo: “Prolungheremo il suo contratto”, ha detto il presidente. Quello attuale sarebbe scaduto nel 2026, l’idea sarebbe di prolungare di ulteriori due anni.

Fonte: Instagram