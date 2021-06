Dalla Spagna: il futuro di Koeman è deciso, rinnoverà con il Barcellona

Sempre meno dubbi sul futuro di Ronald Koeman. Come riportato dal programma ‘Tot Costa’ di Catalunya Ràdio e in seguito confermato anche dai maggiori quotidiani spagnoli, il cda del Barcellona ha intenzione di confermare il tecnico olandese e lo farà formalmente nell’assemblea ordinaria che si svolgerà domani. Koeman avrebbe accettato un contratto fino al 2022 che prevede un’opzione per un altro anno a seconda degli obiettivi raggiunti. Koeman ha già incontrato martedì pomeriggio il vicepresidente del Barcellona, Rafa Yuste , e il direttore sportivo, Mateu Alemany , in un vertice per pianificare la stagione 2021-22.

Foto: Nos