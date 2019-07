Dalla Spagna: il Dortmund accelera per Malcom. Ora il Barça…

Futuro sempre più in bilico per Malcom. L’esterno offensivo del Barcellona potrebbe cambiare aria in estate dopo una stagione al di sotto delle aspettative. L’ex Bordeaux ha collezionato 23 presenze mettendo a segno 4 reti e servendo 2 assist. Sulle sue tracce ci sono diversi club, su tutti il Borussia Dortmund: secondo quanto si legge tra le colonne del Mundo Deportivo, nelle ultime ore il club tedesco avrebbe accelerato i contatti per assicurarsi le prestazioni del brasiliano, con la volontà di mettere sul piatto una proposta superiore ai 40 milioni di euro. Ora il Barça valuterà bene la situazione, sapendo però di dover fare cassa dopo gli acquisti faraonici di Griezmann e De Jong.

Foto: Mundo Deportivo