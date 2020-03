Dalla Spagna: il Celtic punta Rodrigo Riquelme, stellina dell’Atletico Madrid

Interessante indiscrezioni rilanciata dalla Spagna: infatti, secondo il quotidiano Record Sport, gli scozzesi del Celtic Glasgow sarebbero fortemente interessanti a Rodrigo Riquelme, esterno alto classe 2000 dell’Atletico Madrid. Cresciuto nel settore giovanile del Rayo Vallecano, è poi passato ai Colchoneros, dimostrando tutto il suo talento. Esterno di ottima qualità, si è messo in luce già durante la tournée estiva, ora si sta imponendo nella squadra B del club madrileno, anche se vanta alcune apparizioni in prima squadra. Il Celtic vuole provare a strapparlo a Diego Simeone in estate, ma non sarà un’impresa facile.

Foto: Mundo Deportivo