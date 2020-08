Dalla Spagna: il Borussia Dortmund segue Reinier

Molto apprezzato per il suo impatto appena arrivato a Madrid, il talento brasiliano dei Blancos, Reinier, è seguito con attenzione dal Borussia Dortmund. Come riporta il portale spagnolo AS, le due società godono di ottimi rapporti come dimostrano le precedenti trattative di mercato. Reinier, 18 anni, potrebbe andare al BVB tramite prestito con valorizzazione, visto che dal Castilla puntano ancora molto su di lui.

Foto: Twitter Real Madrid