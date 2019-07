Dalla Spagna: il Betis punta Fekir se parte Lo Celso

Secondo Marca, il Betis Siviglia avrebbe trovato il sostituto di Lo Celso. Nel caso l’argentino dovesse partire, con il Tottenham principale squadra interessata al giocatore, il club andaluso avrebbe individuato in Nabil Fekir la principale alternativa. Il giocatore del Lione di 25 anni è al suo ultimo anno di contratto con la squadra transalpina, ma il suo valore di mercato è molto elevato. C’è già stato un viaggio in Francia da parte della dirigenza del Betis per un primo sondaggio sul giocatore, anche se convincere il club francese a lasciarlo partire non sarà facile, nonostante la rassegnazione di Juninho. Il dirigente del Lione ha fatto capire, durante la conferenza stampa di presentazione di Koné, che la permanenza di Fekir è improbabile.

Foto Twitter Lione