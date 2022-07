Dalla Spagna: il Barcellona vuole chiudere per Azpilicueta

Il Barcellona sta completando la rosa per consegnare a Xavi il miglior undici titolare. Ultimo per ordine di arrivo è stato Lewandowski. Ora i blaugrana vorrebbero accelerare per il capitano dei blues Cesar Azpilicueta. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il club di Laporta avrebbe inviato l’offerta ufficiale e conta di chiudere entro la giornata di sabato.

Foto: Twitter Chelsea