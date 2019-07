Dalla Spagna: il Barcellona torna alla carica per Alaba. Ora il Bayern…

La stampa spagnola non ha dubbi: il Barcellona è pronto a tornare alla carica per David Alaba. Secondo quanto riportato in mattinata da Mundo Deportivo (notizia ripresa anche da AS e da altri portali iberici), il club Blaugrana avrebbe deciso di puntare sull’austriaco del Bayern Monaco per il ruolo di terzino sinistro. Un nome finito sul taccuino del Barça da tanto tempo, il Bayern aveva sempre chiuso la porta ma ora potrebbe aprire al suo trasferimento per tanti motivi. Due su tutti: il contratto in scadenza nel 2021 e l’acquisto Lucas Hernandez, pagato 80 milioni, che si candida ad essere il titolare dei bavaresi. Sulla lista del Barcellona restano sempre i profili di Junior Firpo del Betis e di Raphael Guerreiro del Dortmund, ma ora il nome di Alaba si fa sempre più largo con insistenza.

Foto: hallomuenchen