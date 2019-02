Dalla Spagna: il Barcellona sulle tracce di Filipe Luis. L’Atletico…

Il Barcellona cerca una valida alternativa a Jordi Alba. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il club catalano starebbe osservando con molta attenzione Junior Firpo, esterno del Betis Siviglia classe ’96 che piace anche al Real Madrid. Ma sul taccuino dei blaugrana c’è anche il nome di Filipe Luis, esperto laterale in scadenza con l’Atletico. I Colchoneros per il momento non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del brasiliano: il Barça resta alla finestra per un’operazione a parametro zero.

Foto: zimbio