Dalla Spagna: il Barcellona si tira fuori per Willian José. Ecco il motivo

Sembra essere sfumata definitivamente la pista Willian José per il Barcellona. Come rivela Marca, infatti, il club catalano si sarebbe tirato indietro nelle ultimissime ore, escludendo di fatto un immediato arrivo dell’attaccante classe ’91 in sostituzione dell’infortunato Dembelé. Il motivo? Le elevate pretese della Real Sociedad, che per il cartellino di Willain José ha chiesto una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Troppi, secondo il Barcellona, che ha preferito abbandonare la pista.

Foto: Marca